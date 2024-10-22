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Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek hafta Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımlar açıklayacaklarını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu

Washington

Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına yönelik önlemler almaya devam ettiklerini belirten Yellen, gelecek hafta içinde Rusya'ya askeri açıdan kritik girdiler sağlayan üçüncü ülkelerdeki aracılar da dahil olmak üzere Rusya'yı hedef alan "güçlü yeni yaptırımlar" açıklayacaklarını söyledi.

Yellen, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalara yanıt olarak da elindeki tüm araçları kullandığını aktararak, bu ayın başlarında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına cevaben İran üzerindeki baskıyı artırmak için ilave adımlar attıklarını ve yaptırımları İran'ın enerji sektöründen elde ettiği gelirleri hedef alacak şekilde genişlettiklerini anımsattı.

Bölgede istikrarı artırmak için ellerinden geleni yapmaya odaklandıklarını dile getiren Yellen, Gazze'ye yardım akışının sağlanması için çalıştıklarını, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere yaptırım uyguladıklarını ve Filistinli bankalar için hayati önem taşıyan bankacılık ilişkilerinin sürdürülmesi için İsrail'e baskı yaptıklarını anlattı.

Yellen, İsrail kabinesinin, Batı Şeria'daki ekonomik istikrarı desteklemek üzere ay sonuna kadar bölgedeki bankaların muhabir bankacılık ilişkilerini korumaya yönelik muafiyetleri uzatmasını beklediklerini kaydetti.

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