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Dünya

ABD, Guta'daki kimyasal silah saldırısının 8. yılında Esed rejimini hesap vermeye çağırdı

ABD, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine düzenlenen ve 1400'den fazla sivilin ölmesine neden olan kimyasal silah saldırısının 8. yılında Esed rejimine hesap vermesi çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 21.08.2021
ABD, Guta'daki kimyasal silah saldırısının 8. yılında Esed rejimini hesap vermeye çağırdı

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, saldırının 8. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Esed rejimi, savaşın başından beri Suriye halkına karşı en az 50 kez kimyasal silah kullandı." bilgisini verdi.

Rejime uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda kimyasal silahlarını beyan ve imha etme çağrısını yineleyen Price, ABD'nin kimyasal silah kullanımlarını güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Kimyasal silah kullananların cezasız kalmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Price, rejimin de hem kimyasal silah saldırıları hem de işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

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