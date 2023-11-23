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Dünya

ABD güçleri, Yemen'den gönderilen çok sayıda kamikaze dronun düşürüldüğünü duyurdu

CENTCOM, Yemen’de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden gönderilen çok sayıda kamikaze dronun, Kızıldeniz üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

Ahmet Dursun  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
ABD güçleri, Yemen'den gönderilen çok sayıda kamikaze dronun düşürüldüğünü duyurdu

Ankara

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatıldığı tespit edilen çok sayıda "tek taraflı saldırı dronu", ABD donanmasına bağlı "USS Thomas Hudner" muhribi tarafından vuruldu.

Dronların, ABD donanma gemisinin Kızıldeniz'deki devriye görevi sırasında düşürüldüğü ve gemide herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıklamışlardı.

Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

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