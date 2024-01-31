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Dünya

ABD: Gazze'deki durumun değerlendirilmesi için BM misyonunun kurulması ertelendi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki durumu incelemek için Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun kurulmasının ve bu misyonun Gazze Şeridi'ne yapacağı ziyaretin, kentin kuzeyindeki gerilimin tekrar tırmanması nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Dildar Baykan Atalay  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
ABD: Gazze'deki durumun değerlendirilmesi için BM misyonunun kurulması ertelendi

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Sayın Bakan (Antony Blinken) İsrail'e son ziyaretinde bir BM değerlendirme misyonu kurulacağını duyurmuştu, bu konuda güncel bir bilgi var mı?" sorusuna Miller, "(Gazze'nin) Kuzeyde yeniden çatışmaların patlak vermesi nedeniyle bu misyon ertelendi." yanıtını verdi.

Sahadaki şartların insani bir misyon yürütmeye ve sağlıklı bir değerlendirme yapmaya elverişli olmadığını kaydeden Miller, "Bu konuda BM ve İsrail hükümeti ile temas halindeyiz. Bir an önce bu misyonun kurulmasını istiyoruz." dedi.

Miller, misyonun kurulup ilk ziyaretin gerçekleşmesi için sahadaki şartları yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.


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