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Dünya

ABD eski Başkanı Biden, görevi devretmeden önce, aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilan etti

ABD eski Başkanı Joe Biden, görevinin bitimine dakikalar kala iki erkek ve bir kız kardeşinin de dahil olduğu 5 aile üyesi ile toplamda 8 kişi için af ilan ettiğini duyurdu.

Sercan İrkin, Islam Doğru  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
ABD eski Başkanı Biden, görevi devretmeden önce, aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilan etti

İstanbul

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, kendisine zarar vermek için aile üyelerinin siyasi saldırılara maruz kaldığını belirterek, anayasa kapsamında James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden'ı affetme yetkisini kullandı.

Biden, bu afların, aile üyelerinin suçlu oldukları ya da yanlış bir şey yaptıkları anlamına gelmediğini vurgulayarak, görevi devrettikten sonra ailesine yönelik saldırıların sona ereceğine inanmak için bir nedeni olmadığını söyledi.

Biden, siyasi saiklerle açılan soruşturmaların hedef alınan kişi ve aile bireylerinin hayatlarını alt üst ettiğini kaydederek, "Kişiler hiçbir yanlış yapmamış ve nihayetinde aklanmış olsalar bile, yalnızca kovuşturulmak bile itibarlarına ve mali durumlarına onarılamaz zararlar verebilir." değerlendirmesini yaptı.

Görevini yeni başkan Donald Trump’a devretmeden kısa bir süre önce çıkardığı afla Biden, ayrıca Gerald G. Lundergan ve Ernest William Cromartie adlı şahıslar için af çıkardığını, Leonard Peltier'e verilen müebbet hapis cezasını da hafiflettiğini belirtti.

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