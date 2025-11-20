Dolar
Dünya

ABD Enerji Bakanlığından Pensilvanya’daki nükleer santralin faaliyete geçirilmesi için 1 milyar dolarlık kredi

ABD Enerji Bakanlığı, Pensilvanya eyaletinin Three Mile Island bölgesindeki nükleer enerji santralinin yeniden faaliyete geçirilmesi için 1 milyar dolarlık kredi vereceğini açıkladı.

Bekir Aydoğan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Harrisburg

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Microsoft'un veri merkezlerine güç sağlamak üzere sözleşme yaptığı Three Mile Island’daki nükleer santralin yeniden faal hale getirilmesine finansman sağlamak için 1 milyar dolar kredi verilecek.

Constellation Energy, geçen yıl Microsoft ile yaptığı 20 yıllık anlaşma kapsamında santrali yeniden hayata geçirmek için 1,6 milyar dolar harcayacağını duyururken projede yaklaşık 800 bin evin ihtiyacına eşdeğer enerjinin sağlanabileceği aktarıldı.

2019’da kapatılan santralin 2027 yılında yeniden faaliyete geçmesi beklenirken tesiste türbin, jeneratör ve ana güç trafosu ile soğutma ve kontrol sistemleri dahil olmak üzere, ekipmanların onarımı için çalışıldığı kaydedildi.

