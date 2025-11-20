Dolar
Dünya

ABD'li Senatör, Trump yönetimini uçuş kapasitesini düşürme kararında şeffaf olmamakla eleştirdi

ABD'de Demokrat Senatör Tammy Duckworth, Başkan Donald Trump yönetiminin hükümetin kapalı kaldığı dönemde 40 havalimanındaki uçuş kapasitesinin azaltılması kararında yeterince şeffaf olmadığını savundu.

Damla Delialioğlu  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
ABD'li Senatör, Trump yönetimini uçuş kapasitesini düşürme kararında şeffaf olmamakla eleştirdi Fotoğraf: Jacek Boczarski/AA

Ankara

Senatoda katıldığı bir oturumda konuşan Duckworth, Trump yönetiminin hükümetin kapalı kaldığı süreçteki tutumunu eleştirdi.

Duckworth, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin ülkenin en yoğun 40 havalimanındaki uçuş kapasitesini düşürme kararı alırken dayandıkları güvenlik verilerini paylaşmamalarına tepki gösterdi.

Bu dönemde hükümetin, özel bağışçılar aracılığıyla askeri personelin maaşlarını ödemesine rağmen hava trafik kontrolörlerine ödeme yapmamasını da eleştiren Duckworth, "Bu durum, iyi bir yönetime olan güveni zedeliyor ve ABD halkı, çalışmalarını paylaşmayan FAA ve Ulaştırma Bakanlığına şüpheyle yaklaşıyor." dedi.

Hükümetin kapanmasıyla yüzlerce uçuş aksamıştı

Ulaştırma Bakanı Duffy, 5 Kasım'da hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını açıklamıştı.

FAA tarafından yayımlanan kararda, uçuşların 7 Kasım'dan itibaren yüzde 4, 11 Kasım'da yüzde 6, 13 Kasım'da yüzde 8 ve 14 Kasım'da yüzde 10 azaltılacağı bildirilmişti.

ABD'li hava yolu şirketleri, 12 Kasım itibarıyla FAA'nın havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başlamıştı.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümet ve Kongreye yüklemişti.

