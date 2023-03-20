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Dünya

ABD: Dünya, Rusya'nın Ukrayna'da barış için adil olmayan "taktik hamlesine" aldanmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Rusya ziyareti ile kalıcı bir barışın ele alınmasını ümit ettiklerini ancak dünyanın, Rusya'nın barış için adil olmayan "taktik hamlesine" aldanmaması gerektiğini kaydetti.

Islam Doğru  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
ABD: Dünya, Rusya'nın Ukrayna'da barış için adil olmayan "taktik hamlesine" aldanmamalı

New York

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova ziyaretini değerlendirdi.

"Çin'in, bu ziyareti, barış önerisi kapsamındaki ateşkes çağrılarını yinelemek için kullanmasını bekliyoruz." diyen Blinken, ABD'nin adil ve kalıcı bir barışı ilerleten her türlü girişimi memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Bakan Blinken, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve uyarlanmış kalıcı bir barış sağlamak için herhangi bir planın temel unsurları, Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak olmalıdır." diye konuştu.

Bu kritik ilkeye öncelik vermeyen herhangi bir planın, bir oyalama taktiği olacağı ve yalnızca yapıcı olmayan adaletsiz bir sonucu kolaylaştırmaya çalışacağı uyarısında bulunan Blinken, "Dünya, Çin'in veya herhangi bir başka ülkenin desteklediği Rusya'nın, savaşı kendi şartlarına göre dondurmak için yapacağı herhangi bir taktik hamleye aldanmamalıdır." dedi.

Antony Blinken, Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarından çıkarılmasını içermeyen herhangi bir ateşkes çağrısının, Rusya'nın egemen komşu toprakları zorla ele geçirme girişimini tanıyacağını ve Ukrayna'da avantajlı şeklide daha fazla ilerlemesine neden olacağı değerlendirmesini yaptı.

Sivillere yönelik devam eden saldırılar nedeniyle Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in barışla şu an ilgisi olmadığını düşündüğünü kaydeden Blinken, "Çin'in de Ukrayna'da işlenen zulümleri kınamak yerine, Rusya'nın bu suçları işlemeye devam etmesi için diplomatik bir kılıf sağlamayı tercih edeceği" yorumunu yaptı.

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