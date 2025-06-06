ABD Dışişlerinden 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcına yaptırım kararı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıcının yaptırım listesine alındığını açıkladı.
New York
Rubio, X sosyal medya hesabından yaptırımla ilgili paylaşım yaptı.
UCM'nin ABD ve yakın müttefiki İsrail'i “temelsiz ve siyasallaştırılmış” bir şekilde hedef almasının sona ermesi gerektiğini savunan Rubio, “Bugün, ABD ve İsrail egemenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 UCM yargıcına yaptırım uyguladım.” diye yazdı.
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Rubio, bu yargıçların ikisinin Afganistan'daki ABD personeline yönelik “temelsiz soruşturmayı” yetkilendirdiğini, diğer ikisinin de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “gayri meşru tutuklama emri” verdiğini öne sürdü.
UCM, Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Gazze’de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.