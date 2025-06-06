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Dünya

ABD Dışişlerinden 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcına yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıcının yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Islam Doğru  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
ABD Dışişlerinden 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcına yaptırım kararı

New York

Rubio, X sosyal medya hesabından yaptırımla ilgili paylaşım yaptı.

UCM'nin ABD ve yakın müttefiki İsrail'i “temelsiz ve siyasallaştırılmış” bir şekilde hedef almasının sona ermesi gerektiğini savunan Rubio, “Bugün, ABD ve İsrail egemenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 UCM yargıcına yaptırım uyguladım.” diye yazdı.

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Rubio, bu yargıçların ikisinin Afganistan'daki ABD personeline yönelik “temelsiz soruşturmayı” yetkilendirdiğini, diğer ikisinin de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “gayri meşru tutuklama emri” verdiğini öne sürdü.

UCM, Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Gazze’de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

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