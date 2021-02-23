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Dünya

ABD Dışişleri Sözcüsü: İran'ın nükleer anlaşma koşullarından uzaklaşacak adımlarından endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Erbil'deki son roket saldırılarının faillerinin kimler olduğuna yönelik soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyledi.

Hakan Çopur   | 23.02.2021
ABD Dışişleri Sözcüsü: İran'ın nükleer anlaşma koşullarından uzaklaşacak adımlarından endişeliyiz

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın nükleer anlaşma koşullarından uzaklaşacak adımlar atmasından endişe duyduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde ABD'nin, İran'la nükleer anlaşma konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.

Price, İran'la nükleer anlaşma konusunda P5+1 çatısı altında görüşmelere hazır olduklarını bir kez daha dile getirerek Tahran'ın anlaşma koşullarına dönmesinin belirleyici konu olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin, İran'ın "gerekirse yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştirebiliriz" şeklindeki açıklamasına tepkisi sorulan Price, "İran'ın JCPOA nükleer anlaşma koşullarından uzaklaşacak adımlarından endişeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Erbil'deki roketli saldırının soruşturması sürüyor

Bölgedeki "vekalet" (proxy) unsurlarını kullanarak yaptığı eylemlerden dolayı İran'ı her zaman sorumlu tutacaklarını ifade eden Price, Erbil'deki son roket saldırılarına ilişkin, "Saldırılardan dolayı öfkeliyiz ancak faillerin kimler olduğuna yönelik soruşturmamız henüz tamamlanmadı. Daha önce de belirttiğimiz gibi (İran'ın) vekil unsurlarının Amerikalıları hedef alan saldırılarından İran'ı sorumlu tutacağız." dedi.

Bakanlık Sözcüsü, saldırıların İran'ı işaret edip etmediğine ilişkin ısrarlı sorulara rağmen İran'ı doğrudan hedef gösterecek ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Myanmar'da sivillerin öldürülmesine kınama

Sözcü Price, bir soru üzerine, Myanmar'da yaşanan şiddet olaylarını endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Price, "Burmalı yetkililerin, barışçıl göstericiler de dahil Burma halkına yönelik şiddet kullanmalarını güçlü şekilde kınıyor, yetkilileri de itidalli davranmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Afganistan'da son dönemde artan şiddetten oldukça rahatsız olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini de kaydeden Price, Afganistan'da diplomatik yollarla barışa ulaşılabileceğine inandıklarını ifade etti.

Price, bir soru üzerine S-400 ve F-35'lerle ilgili ABD'nin pozisyonunun değişmediğini söyledi ancak detaya girmedi.

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