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Dünya

ABD Dışişleri, İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden AA kameramanı için başsağlığı diledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail’in hava saldırıları sırasında hayatını kaybeden AA kameramanı Muntasır es-Savvaf için başsağlığı dileğinde bulundu.

Islam Doğru  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
ABD Dışişleri, İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden AA kameramanı için başsağlığı diledi

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik tekrar başlayan saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Miller, AA muhabirinin sorusu üzerine, abluka altındaki Gazze'de serbest haberci olarak görev yaparken 1 Aralık'ta İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden AA kameramanı Muntasır es-Savvaf için, “Öncelikle tüm teşkilatınıza ve tabii ki ailesine başsağlığı diliyorum. Herhangi bir gazetecinin ölümünü öğrenmek bizi her zaman derinden üzmüştür." dedi.

Gazetecilerin her savaş bölgesinde olduğu gibi en tehlikeli koşullar altında olağanüstü işler yaptığını dile getiren Miller, bu çatışmada binlerce sivil ile gazetecilerin öldürülmesini "trajedi" olarak niteledi.

Miller, İsrail hükümetinin saldırılarında gazetecileri hedef aldığına dair hiçbir bilgisi olmadığını söyleyerek, bu konuda, İsrailli ortaklarıyla görüşmeye ve bölgede durumu izlemeye devam edeceklerini aktardı.

İsrail'in, Hamas ile varılan "insani ara"nın sona ermesinin ardından tekrar başlattığı hava saldırıları için de Miller, bu saldırılarda sivil kayıpların görülmeye devam edeceğini belirterek "Bu ne yazık ki tüm savaşlar için geçerli." ifadesini kullandı.

"Gazze'nin kuzeyinde olanın güneyde tekrarlandığını görmek istemiyoruz"

Miller, ilk haftalarda çok fazla Filistinlinin öldürüldüğünü düşünmenin bir sır olmadığını belirterek, "İsrail'e uluslararası insani hukuka uymaları ve sivil kayıpları en aza indirmeleri konusundaki beklentimizi açıkça ifade ettik. Gazze'nin kuzeyinde olanın güneyde tekrarlandığını görmek istemiyoruz." şeklinde konuştu

İsrail'in sivil kayıpları azaltmak için, insanların, çatışmasızlık bölgeleri olarak belirlediği Gazze'deki Birleşmiş Milletlere (BM) ait tesislere gitmelerini istediğini söyleyen Miller, "Yani bu gördüğümüz bir gelişme. En azından planlarında bir niyet var ve bunun gerçekte nasıl uygulandığını göreceğiz." dedi.

Miller, İsrail'in kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğüne dair bir delil görmediğini de savunarak, bununla birlikte çok fazla sivilin öldürüldüğünü ve İsrail'in sivilleri korumak için ek adımlar atması gerektiğini kaydetti.

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