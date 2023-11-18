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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırısında AA'nın iki serbest habercisi yaralandı, yakınları öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Anadolu Ajansı'nın (AA) serbest kameramanı Muntasır es-Savvaf yaralandı, annesi ve babası ise hayatını kaybetti.

Mustafa M. M. Haboush, Ali Semerci  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
İsrail'in Gazze'ye saldırısında AA'nın iki serbest habercisi yaralandı, yakınları öldü

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlere düzenlediği iki saldırıda Savvaf'ın annesi ve babası ile AA'nın serbest muhabiri Remzi Ebu Kumsan'ın ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Savvaf'ın yakınları, İsrail savaş uçaklarının bu sabah Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah semtinde ailenin evini bombaladığını aktardı.

Saldırıda, aralarında Muntasır es-Savvaf'ın araştırmacı-yazar olan babası Mustafa es-Savvaf, annesi, iki erkek kardeşi ve onların çocuklarının da bulunduğu Savvaf ailesinden yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği, Muntasır es-Savvaf'ın ise yüzünden orta derecede yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA'nın serbest muhabiri Ebu Kumsan'ın ailesinden pek çok kişi öldü

İsrail savaş uçakları ayrıca AA'nın serbest muhabiri Ebu Kumsan'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan evini bombaladı.

Saldırıda, Ebu Kumsan'ın ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybederken, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki iletişim zorluğu nedeniyle ölü sayısına ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadı.

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