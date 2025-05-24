İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Izmir
Gülbahçe Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.