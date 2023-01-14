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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti.

Tuğçenur Akgün, Kasım İleri   | 14.01.2023
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

New York

Anadolu Ajansına (AA) konuşan kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için ilettiğini bildirdi.

Kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığının, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.

ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

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