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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini, aksi takdirde "gerekli önlemlerin" alınacağını belirtti.

Şilan Turp  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini söyledi

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ve Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile başkent Panama City'de bir araya geldi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in kanal üzerindeki etkisinin kabul edilemez olduğuna inandığını belirterek, acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD'nin, Panama ile yaptığı anlaşma uyarınca haklarını korumak üzere gerekli önlemleri alması gerekeceğini söyledi.

Söz konusu görüşmenin ABD ile Panama arasındaki stratejik ilişkinin yeniden canlandırılmasına yönelik "önemli bir adım" olduğunu vurgulayan Rubio, ABD'nin her iki ülkeyi de "daha güvenli, daha güçlü ve daha varlıklı" hale getirme konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Rubio ayrıca, düzensiz göç krizini sona erdirmek için işbirliğine dayalı çabaların önemine de dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Devlet Başkanı Mulino ise 20 Ocak'ta X hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Her ne kadar Trump'ın "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor" iddiasının somut bir gerçekliği olmasa da, Çin'in Panama'da büyük çaplı yatırımları olduğu ve ülkenin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kestiği biliniyor.

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