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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek için İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için İsrail'de temaslarda bulunacak.

Mustafa Deveci  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek için İsrail'de

Ankara

Bölge turu kapsamında İsrail'e gelen Blinken'ın, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Görüşmede, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Blinken'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmenin ardından sırasıyla İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de ayrı ayrı bir araya gelmesi öngörülüyor.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.

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