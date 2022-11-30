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Dünya

ABD, DEAŞ'ın yeni elebaşı Ebu Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin ölümünden sonra DEAŞ'ın başına geçen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.

Kasım İleri   | 30.11.2022
ABD, DEAŞ'ın yeni elebaşı Ebu Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı

Washington

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Suriye Özgür Ordusu tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Buccino, DEAŞ'ın bölge için bir tehdit olmaya devam ettiğini ve örgütün kalıcı olarak yenilgisine odaklandıklarını belirtti.

DEAŞ ile mücadele koalisyonunun bu saldırıda rolünün ne olduğu bilinmiyor.

ABD kuvvetleri, Irak, Suriye, Ürdün sınırının birleştiği El-Tanıf bölgesinde Mugavvir Et-Tavra adlı bir muhalif grupla işbirliği yapıyor.

Grup yakın zaman önce ismini "Suriye Özgür Ordusu" olarak değiştirmişti.

DEAŞ'ın ilk lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubatta ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.

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