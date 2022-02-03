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Dünya

ABD, DEAŞ operasyonunda imha edilen helikopterin mekanik arızası olduğunu açıkladı

ABD'li üst düzey bir yetkili, dün gece Suriye'de DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ardından bir helikopterlerinde mekanik arıza meydana geldiğini ve bu nedenle helikopteri imha ettiklerini belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 03.02.2022
ABD, DEAŞ operasyonunda imha edilen helikopterin mekanik arızası olduğunu açıkladı Fotoğraf: Bekir Kasım - AA

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Suriye’deki DEAŞ operasyonuna ilişkin, telefon üzerinden bir arka plan brifingi yaptı.

Brifingde konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, operasyona giden sürece ve operasyona ilişkin bilgiler verdi.

Üst düzey yetkili, kendi istihbaratlarına göre El Kureyşi'nin öldürüldüğü binanın 3. katını nadiren çatıya çıkmak dışında terk etmediğini ve dışarıyla ulaklar aracılığıyla iletişime geçtiğini anlattı.


Söz konusu operasyonun Aralık 2021'den itibaren planlandığını belirten yetkili, "Biden, 1 Şubat Salı günü Oval Ofis'te Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile yaptığı toplantıda vur emrini verdi." dedi.

Binanın 1. katında bulunan çocuklar ve kadın ile erkek tahliye edilmiş

Operasyonda El Kureyşi'nin yanındaki kadın ve çocukları "kalkan" olarak kullandığına işaret eden yetkili, 3 katlı binanın 1. katında bulunan 1 kadın, 1 erkek ve 8 çocuğu tahliye ettiklerini kaydetti.

Yetkili, operasyonda sivil kaybı olmaması için ellerinden gelen dikkati gösterdiklerini belirterek "Ancak terör elebaşı kendi ailesini katletti. Patlattığı intihar bombası o kadar güçlüydü ki bedenler 3. kattan dışarı fırladı. Operasyon mekanındaki tüm can kayıpları bu patlama nedeniyleydi." diye konuştu.

Operasyonda imha edilen helikoptere ilişkin ise yetkili, "Operasyonda kullandığımız helikopterlerden birinin mekanik bir sorunu vardı. Bu nedenle operasyon yerinden biraz uzaklaşınca bu helikopteri imha ettik. Bunun nedeni herhangi bir düşman saldırısı değil, mekanik sorundu." ifadelerini kullandı.

Yetkili, operasyonun önceden planlandığı gibi 2 saat sürdüğünü ve Biden'ın baştan sona Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan operasyonu takip ettiğini vurgulayarak operasyonun sonuna doğru kendilerine yönelik düşmanca bir eylem geldiğini, bunun da bölgede El-Kaide bağlantılı gruplar olabileceğini aktardı.

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