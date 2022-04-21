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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, çok sayıda ülke ile savaş sonrası Ukrayna'nın güvenliğini istişare edecek

Pentagon Sözcüsü Kirby, Savunma Bakanı Austin’in 26 Nisan’da Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarını ve ülkenin savaş sonrası güvenliğini istişare etmek üzere çok sayıda ülkenin savunma bakanını istişare grubu toplantısında bir araya getireceğini açıkladı.

Kasım İleri   | 21.04.2022
ABD, çok sayıda ülke ile savaş sonrası Ukrayna'nın güvenliğini istişare edecek

Washington

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, “Bakan, önümüzdeki hafta 26 Nisan’da Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma İstişare Grubu için bir dizi meslektaşına ev sahipliği yapacak.” dedi.

Kirby, "Amacı dünyanın her yerinden paydaşlarla Ukrayna’nın savunma ihtiyaçları hakkında bir dizi toplantı yapmaktır ve bu, Ukrayna'nın uzun vadede kalıcı güvenlik ve egemenliğine saygı gösterilmesini ve geliştirilmesini sağlamak için kritik derecede önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Gündemde doğu Ukrayna'da yeni Rus taarruzunun değerlendirmesi ve güvenlik yardımının istikrarlı akışını sürdürmek gibi konular olduğunu belirten Kirby, “Ukrayna'nın savunmasının şu anda karşı karşıya oldukları savaşın ötesine geçmesi gerekiyor. Bu tartışmayı yapmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, hangi ülkelerin yer alacağına ilişkin detaylar vermezken, bu toplantıya NATO dışından ülkelerin de katılacağını kaydetti.


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