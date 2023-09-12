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Dünya

ABD Büyükelçisi Flake'ten ABD'li dağcının tahliyesi için teşekkür mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Mersin'in Anamur ilçesinde 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcının tahliyesi operasyonuna katılan Türk yetkililere ve kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
ABD Büyükelçisi Flake'ten ABD'li dağcının tahliyesi için teşekkür mesajı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal / AA

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından Flake'in teşekkür mesajı paylaşıldı.

Mesajda, ABD’li dağcı ve araştırmacı Mark Dickey'in başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından Mersin’de bulunan Morca Mağarası’ndan çıkarıldığı belirtilerek, "Bu başarılı kurtarma çalışmalarına katılan herkese, özellikle de Türk yetkililere ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadesi kullanıldı.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

Dickey, AFAD koordinesinde yürütülen çalışma sonucu tahliye edilmişti.


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