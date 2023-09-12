Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi
Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li dağcı Mark Dickey’in tahliyesi, AFAD tarafından koordine edilen çalışmalar sonucu gerçekleştirildi.
Mersin
Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik çalışmalar, doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.
- Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcıdan Türk yetkililere teşekkür
- Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li Dickey'in tahliyesi için çalışma başlıyor
Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı.
#Canlı: Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ve tahliyesi gerçekleştirilen ABD'li dağcı Mark Dickey, helikopterle Mersin Şehir Hastanesi’ne naklediliyor. https://t.co/kYWekc4Tjs— AA Canlı (@AACanli) September 11, 2023
Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.
Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı.
Bu arada, Dickey'in alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki sağlık kabinine alınması ve muayene edildikten sonra bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmesi bekleniyor.
Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.