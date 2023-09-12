Dolar
26.88
Euro
28.91
Altın
1,921.70
ETH/USDT
1,548.30
BTC/USDT
25,139.00
BIST 100
8,146.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li dağcı Mark Dickey’in tahliyesi, AFAD tarafından koordine edilen çalışmalar sonucu gerçekleştirildi.

Serkan Avci, Mustafa Ünal Uysal, Koray Kılıç, Yalçın Taşlıalan  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik çalışmalar, doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.

Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı.

Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.

Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı.

Bu arada, Dickey'in alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki sağlık kabinine alınması ve muayene edildikten sonra bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmesi bekleniyor.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sel felaketinden etkilenen Libya halkına "geçmiş olsun" mesajı

Benzer haberler

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcının tahliye çalışmaları devam ediyor

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li Dickey'in tahliyesi için çalışma başlıyor

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li Dickey'in tahliyesi için çalışma başlıyor
Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcıdan Türk yetkililere teşekkür

Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcıdan Türk yetkililere teşekkür
Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 14 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet