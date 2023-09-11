Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Türkiye, Libya halkının yanındadır." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Dost ve kardeş Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır. Yaraların en kısa zamanda sarılmasını ümit ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.