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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Türkiye, Libya halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Sefa Şahin  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı

Ankara

Yılmaz, Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır. Yaraların en kısa zamanda sarılmasını ümit ediyorum."

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