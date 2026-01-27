Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimaline açık tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan seçilmesi ihtimali için "Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
ABD Başkanı Trump'tan Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan seçilme ihtimaline açık tepki

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan olması ihtimaline tepki gösterdi.

Trump, "Irak'ın Nuri al-Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde, ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini de kaydederek, "Irak'ı yeniden büyük yapalım." vurgusunu yaptı.

Meclisin en büyük grubu, Nuri el-Maliki’yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu

Irak’ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre, cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile birlikte bu görevi KYB’li üyeler yürütmüştü.

Irak’ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki’yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu.

