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Dünya

ABD Başkanı Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senatodan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği eski North Dakota Valisi ve iş insanı Doug Burgum, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada onay alarak İçişleri Bakanı oldu.

Zeynep Katre Oran  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
ABD Başkanı Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senatodan onay aldı

Ankara

ABD Senatosunda yapılan oylamada, Burgum'ın adaylığı 18'e karşı 79 "evet" oyuyla onaylandı.

Burgum, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent'den sonra Senatodan onay alan Trump kabinesi üyesi olarak kayıtlara geçti.

Ulusal güvenlik meseleleri ve ekonomi Burgum'ın öncelikli konuları

Eski North Dakota Valisi ve iş insanı Burgum, 16 Ocak'taki onay oturumunda, enerji sektöründeki hakimiyetin, ABD halkının refahının temeli olduğunu vurgulayarak, ulusal güvenlik meseleleri ve ekonominin en önem verdiği iki konu olduğunu belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde teşvik edilen yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilirliği konusundaki endişelerini dile getiren Burgum, ABD'nin kömür ve nükleer gibi sürekli çalışabilen kaynaklardan daha fazla enerji üretmesi gerektiğini söylemişti.

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