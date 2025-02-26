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Dünya

ABD Başkanı Trump: (Zelenskiy) Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur

ABD Başkanı Donald Trump, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy) Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz." dedi

Hakan Çopur  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
ABD Başkanı Trump: (Zelenskiy) Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur

Washington

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