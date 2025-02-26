ABD Başkanı Trump: (Zelenskiy) Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur
ABD Başkanı Donald Trump, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy) Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz." dedi
Washington
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