Dolar
36.45
Euro
38.31
Altın
2,911.56
ETH/USDT
2,493.90
BTC/USDT
89,061.00
BIST 100
9,465.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Genel Merkezi’nde "Gazze İçin El Ele Yardım" kampanyası lansmanında konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması, Yapay zeka

ABD Başkanı Trump, yapay zekayla hazırlanmış videoda kendisini ve Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ile hazırlanmış videoda Gazze Şeridi'ni tatil kentine çevrilmiş, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da burada "tatil yapıyor" şekilde gösterdi.

Emirhan Demir  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
ABD Başkanı Trump, yapay zekayla hazırlanmış videoda kendisini ve Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösterdi

Ankara

Trump, Truth Social hesabından yapay zeka ile hazırlanmış bir video yayımladı.

Çocukların moloz yığınları içinde silahlı kişilerden kaçtığı gösterilerek başlayan görüntülerde, ABD bayrağının renklerinde "Sıradaki ne?" yazısı ekrana geliyor.

Ardından gelen karelerde Gazze, turistik bir tatil kentine dönüşmüş gibi gösteriliyor.

Lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokak görüntülerinde, Trump'ın altından figürleri görünüyor.

Pek çok tabelada "Trump Gazze" ifadelerinin yazıldığı görünen videonun bir kısmında Trump, dansözlerle dans ediyor.

Elon Musk'ın ise mutlu bir şekilde geleneksel yemekler yediği ve etrafa para saçtığı görünüyor.

Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu'nun yan yana şezlongda uzandığı kareler yer alıyor.

"Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum"

Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'dan tepki gösterdi.

Trump destekçisi olduğunu belli eden ve "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını yorumuna ekleyen bir kullanıcı, "Trump, sana daha iyi ekonomi, daha iyi yasalar ve ülkemize sahip çıkman için oy verdim. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma." ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı, "Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe Üniversitesinde ARTIUM ODAK'25 Sempozyumu başladı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 23 zanlı yakalandı
İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, yapay zekayla hazırlanmış videoda kendisini ve Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösterdi

ABD Başkanı Trump, yapay zekayla hazırlanmış videoda kendisini ve Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösterdi

İsrail ordusu, yerinden ettiği Filistinlilerin Cenin'deki evlerine dönüşüne engel oluyor

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "Gazze'de anlaşma" için bölgeye gidebilir

Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını yineledi

Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını yineledi
Mossad: Patlatılan çağrı cihazları Gazze saldırılarından önce Lübnan'a ulaşmıştı

Mossad: Patlatılan çağrı cihazları Gazze saldırılarından önce Lübnan'a ulaşmıştı
Beyaz Saray: Gazze'de ateşkesin devam ettiğini görmek istiyoruz

Beyaz Saray: Gazze'de ateşkesin devam ettiğini görmek istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet