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Dünya

ABD Başkanı Trump: Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım

ABD Başkanı Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 19.10.2020
ABD Başkanı Trump: Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım Fotoğraf: Peter Zay/AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı. 

Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.

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