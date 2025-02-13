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Dünya

ABD Başkanı Trump, Putin ve Şi ile üçlü zirveye açık olduğunu söyledi

Trump, olası görüşmede onlara "askeri bütçeleri yarıya indirelim" önerisinde bulunmak istediğini belirtti.

Hakan Çopur  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
ABD Başkanı Trump, Putin ve Şi ile üçlü zirveye açık olduğunu söyledi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, "gündem sakinleştiğinde" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü zirvede bir araya gelmeye açık olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik güçlü bir adım attığını ve hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çok verimli görüşmeler yaptığını kaydetti.

Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile üçlü zirve düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya Trump, "Ortam biraz sakinleştiğinde bunu görebiliyorum. Her şeyi yoluna koyduğumuzda, ilk görüşmelerimden birini Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmak istiyorum. Onlara 'askeri bütçelerimizi yarıya indirelim' demek istiyorum ve bunu yapabiliriz." yanıtını verdi.

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