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Dünya

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt içi resmi ziyaretleri için yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl eylülde 230 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası’nda zarar gören North Carolina eyaleti ve ardından orman yangınlarının yaşandığı Los Angeles'ta incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.

Islam Doğru  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt içi resmi ziyaretleri için yola çıktı Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

New York

Trump, ikinci dönemine başlamasının ardından ilk yurt içi ziyareti için eşi ABD First Lady’si Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Helikoptere binmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Helene Kasırgası’na karşı eski Başkan Joe Biden hükümetinin çalışmalarının “korkunç” olduğunu belirterek, “Bunu düzelteceğiz, bu aylar öncesinden yapılmış olmalıydı.” diye konuştu.

Trump, North Carolina’da kasırganın yol açtığı hasarın “kötüleşmesine izin verildiğini” savunarak, eyaletteki incelemelerden sonra devam eden orman yangınları için Los Angeles’a geçeceğini belirtti.

ABD'de 24-29 Eylül 2024 arası Atlas Okyanusu’ndan Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle vuran Helene Kasırgası North Carolina’ya çıkarak en az 230 kişinin ölümüne yol açmış, milyarlarca dolar hasara neden olmuştu.

Trump’ın North Carolina’dan sonra ziyaret edeceği Los Angeles’ta da 7 Ocak’ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirmişti.

O dönemde ABD’nin seçilmiş Başkanı olan Trump, yangınlarla ilgili başta Vali Gavin Newsom olmak üzere California’nın Demokrat yönetimini beceriksizlikle suçlamıştı.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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