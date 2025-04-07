ABD Başkanı Trump, Çin'i yüzde 50 ek tarife uygulamakla tehdit etti
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirdi.
New York
Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
- Küresel piyasalar haftaya derin satış baskısıyla başladı
- Trump, piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe "ilaç" benzetmesiyle yanıt verdi
- Trump, ABD'nin tarifelerle "haftada milyarlarca dolar gelir" elde ettiğini savundu
- Trump, ülkesinin ticaretteki finansal açıklarını gidermenin tek yolunun tarifeler olduğunu savundu
- Çin, Trump'ın tarife artışına karşı ABD'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi getirecek
ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti.
Trump, Çin'in halihazırda "rekor düzeyde" olan gümrük tarifeleri, parasal olmayan tarifeler, şirketlerin sübvansiyonu ve uzun vadeli büyük para birimi manipülasyonuna ek olarak yüzde 34 oranında misilleme tarifeleri duyurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak."
Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakerelerin derhal başlayacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.