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Dünya

Çin, Trump'ın tarife artışına karşı ABD'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi getirecek

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu.

Emre Aytekin  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Çin, Trump'ın tarife artışına karşı ABD'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi getirecek

Pekin/Ankara

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamada, ABD'den ithal tüm ürünlere mevcut tarifelere ilaveten yüzde 34 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

Açıklamada ek tarifelerin 10 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Pekin yönetimi, Trump'ın tarife artışına hızla cevap vererek Washington'ın tek taraflı tarife adımları karşısında geri adım atmayacağı ve karşı yanıta hazır olduğu mesajını iletti.

Çin, DTÖ'de ABD aleyhine dava açtı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tarife artışı nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) ABD aleyhine dava açıldığı bildirildi.

ABD'nin "karşılıklı tarifeler" adı altında yaptığı tarife artışının DTÖ kurallarını ihlal ettiği, üye ülkelerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin altını oyduğu belirtilen açıklamada, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır, küresel ekonomi ve ticaret düzenini tehdit etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan tarife artışlarına ek olarak Çin hükümeti, 27 ABD şirketini ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklediğini duyurdu. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirildi.

ABD, Çin'e yüzde 34 ek gümrük tarifesi açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 5 Nisan'dan itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti. Yeni tarifelerden yüzde 10'luk baz tarife 5 Nisan'da, yüzde 24'lük ek tarife ise 9 Nisan'da yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den gerçekleştirilen ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük tarifesini yüzde 20'ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi de Trump'ın tarife artışlarına ABD'den ithal belirli ürünlere ilave gümrük tarifeleri ve ABD'li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e ulaşıyor.

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