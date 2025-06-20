ABD Başkanı Donald Trump, müdahale için İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti
New York
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.