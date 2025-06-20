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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, müdahale için İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti

İslam Doğru  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
ABD Başkanı Donald Trump, müdahale için İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti

New York

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.

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