Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,419.90
BTC/USDT
103,487.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Trump, ABD'nin İran'a olası müdahalesine "belki gerek kalmayacağını" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.

İslam Doğru  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Trump, ABD'nin İran'a olası müdahalesine "belki gerek kalmayacağını" belirtti

New York

Trump, hafta sonunu geçirmek için gittiği New Jersey'de, uçaktan inişte gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin olası müdahalesiyle ilgili soruya Trump, İsrail'in bombalamalarda yerin altına inmede sınırlı bir kapasitesi olduğunu söyleyerek "Ne olacağını göreceğiz. Belki de buna (müdahaleye) gerek kalmayacak." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, İran'ın "ABD müzakerelerde ciddiyse İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını niye istemediği" yönündeki sorusuna, "Şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

İsrail'in çatışmalarda "kazandığını" savunan Trump, müzakereler için de "Ancak hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz, İran'la konuştuk ve ne olacağını göreceğiz. Sadece insanların akıllarını başlarına toplayıp toplamayacaklarını görme zamanı." ifadelerini kullandı.

Trump, öte yandan Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve "İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini" söyleyerek, bunun için İran'a "maksimum iki hafta süre verdiğini" yineledi.

 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Bakırköy'de motor kısmından duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Hazar Gölü'nde "Deniz Temizleme Aracı" hizmete başladı
Devlet Denetleme Kurulu, "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri" düzenledi

Benzer haberler

Trump, ABD'nin İran'a olası müdahalesine "belki gerek kalmayacağını" belirtti

Trump, ABD'nin İran'a olası müdahalesine "belki gerek kalmayacağını" belirtti

ABD'de mahkeme, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların kontrolünün Trump'ta kalmasına karar verdi

Axios: Trump, danışmanlarıyla İran'a "sığınak avcısı" bombalarla saldırı planını değerlendiriyor

Trump'ın, İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığı iddia edildi

Trump'ın, İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığı iddia edildi
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi
Trump, Fed'in faiz kararı öncesi Powell'ı hedef aldı

Trump, Fed'in faiz kararı öncesi Powell'ı hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet