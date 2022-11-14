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Dünya

ABD Başkanı Biden: Ukrayna halkına kendilerini savunma kabiliyeti sağlamaya devam edeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna olmadan herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini ve Ukrayna halkına kendilerini savunma kabiliyeti sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Muhammet Tarhan   | 14.11.2022
ABD Başkanı Biden: Ukrayna halkına kendilerini savunma kabiliyeti sağlamaya devam edeceğiz

Ankara

Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilecek G20 Zirvesi öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yüz yüze görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

ABD'de ara seçimlere değinen Biden, bu seçimlerle Amerikan demokrasisindeki güç ve dayanıklılığı gördüklerini vurguladı.

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin, mevkidaşıyla niyetleri ve öncelikleri hakkında açık ve samimi bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

ABD'nin "tek Çin" politikasının değişmediğini vurgulayan Biden, "statükoda tek taraflı değişikliğe karşı olduklarını" ifade etti.

"Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya kararlıyız"

Biden, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya kararlıyız. Çin ve ABD'nin her ulusun üzerine düşeni yapmasını gerektiren küresel sorunları çözmek için birlikte çalışabilmesi gerektiği de açıktı." dedi.

Mevkidaşıyla Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı ele aldıklarını kaydeden Biden, nükleer silah tehdidi veya kullanımının tamamen kabul edilemez olduğuna dair ortak inancı teyit ettiklerini belirtti.

Biden, mevkidaşıyla görüşmesinin ardından, görüşmelerin takibi ve iki ülke arasındaki iletişim hatlarını açık tutmaya devam etmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Çin'e gitmesini istediğini söyledi.

Çin'in Tayvan'ı işgal etme niyetinde olup olmadığının sorulması üzerine yeni bir Soğuk Savaş olmayacağına inandığını dile getiren Biden, "Çin'in Tayvan'ı işgal etmek için yakın zamanda bir girişimde bulunacağını düşünmüyorum. Tayvan'daki politikamızın hiç değişmediğini açıkça belirttim." ifadesini kullandı.

"Ukrayna halkına kendilerini savunma kabiliyeti sağlamaya devam edeceğiz"

Biden, Rus birliklerin çekilmesiyle Herson'ın tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmesine ilişkin soruya da "Her şeyden önce bu Ukrayna için önemli bir zaferdi. Ukrayna halkının ve ordusunun cesaretini, kararlılığını ve kapasitesini alkışlamaktan başka bir şey yapamam." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Ukrayna halkına kendilerini savunma kabiliyeti sağlamaya devam edeceğiz. Herhangi bir müzakereye girmeyeceğiz. Ukrayna hakkında bir şey Ukraynasız olamaz. Bu, Ukrayna'nın vermesi gereken bir karar." dedi.

Biden, kış aylarının yaklaşmasıyla savaşın hızının yavaşlayabileceğini belirtti.

"Müttefiklerimizi olduğu kadar Amerikan topraklarını ve kapasitesini de savunacağız"

Biden, Çin'in, balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'yi bu tür testler yapmaktan vazgeçirme yeteneğine ne ölçüde sahip olduğunun ve bu durumun sürmesinin ABD-Çin ilişkilerine etkisinin sorulması üzerine, "Çin'in Kuzey Kore'yi kontrol edebileceğini söylemenin zor olduğunu" ifade etti.

Kuzey Kore'nin bu testlere devam etmesi durumunda bu konuda net bir mesaj göndermeleri gerektiğine dikkati çeken Biden, "Müttefiklerimizi olduğu kadar Amerikan topraklarını ve kapasitesini de savunacağız." dedi.

Biden, "Kendimizi ve müttefiklerimiz Güney Kore ile Japonya'nın savunma kapasitelerini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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