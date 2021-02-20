Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden, şiddetli kutup soğuklarının etkili olduğu Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etti.

Nuri Aydın   | 20.02.2021
ABD Başkanı Biden, şiddetli kutup soğuklarının etkili olduğu Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti

Ankara

CNN'in haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'in "şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek olmak için büyük felaket ilan ederek, eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdiği" belirtildi.

Açıklamada, yardımın geçici konut ve ev onarımları için hibeleri, düşük maliyetli kredileri, bireylerin ve işletme sahiplerinin felaketin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacak diğer programları içerebileceği vurgulandı.

Biden'ın Teksas'ta "büyük felaket" ilan etmesiyle bölgeye yapılacak yardım faaliyetlerine daha fazla federal fon harcanmasının önü açıldı.

Başkan Biden'ın "varlığının yardım faaliyetlerine yük olmaması halinde" Teksas'ı ziyaret edebileceğini söylediği aktarıldı.

Yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti

Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden olurken, aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti.

Elektrik hizmetinin tekrar verilmeye başlandığı Teksas'ta yaklaşık 80 bin kişinin elektriğe erişimi bulunmazken, bölgede yaklaşık 14 milyon kişi ise hala temiz suya erişimde zorluklarla karşılaşıyor.

Teksas'taki yerel kaynaklarda, son bir haftadır etkili olan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 507 bin 758'e yükseldi
Kovid-19'a karşı aşılama programına hafta sonu da devam ediliyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, şiddetli kutup soğuklarının etkili olduğu Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti

ABD Başkanı Biden, şiddetli kutup soğuklarının etkili olduğu Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 507 bin 758'e yükseldi

ABD'de aşırı sağcı 6 kişi, Kongre baskınını planlamakla suçlandı

ABD'li Blackwater şirketinin kurucusu Prince'ın Libya'da hükümeti 2 kez devirme planları ortaya çıktı

ABD'li Blackwater şirketinin kurucusu Prince'ın Libya'da hükümeti 2 kez devirme planları ortaya çıktı
ABD'de hava koşulları 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi

ABD'de hava koşulları 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi
NASA Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayımladı

NASA Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayımladı