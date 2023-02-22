Dolar
18.88
Euro
20.10
Altın
1,832.55
ETH/USDT
1,621.70
BTC/USDT
23,811.00
BIST 100
5,075.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis’te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gören Diyarbakır'daki Galeria Sitesinde mahsur kalan kedileri kurtarma operasyonu yapılıyor.
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden: Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız." dedi.

Murat Temizer   | 22.02.2023
ABD Başkanı Biden: Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız

Varşova

Bükreş Dokuzlusu (B9) liderleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen Biden, toplantı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Biden, NATO'nun güçlü müttefikleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, Stoltenberg'in bugüne kadar "harika bir iş çıkardığını" söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

B9 birliğinin 2015'te kurulduğunu anımsatan Biden, "Bugün, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümüne yaklaşırken, birlikte durmaya devam etmemiz daha da önemli ve bence bu, ne kadar güçlü hissettiğimizin kanıtı." ifadelerini kullandı.

Biden, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerin önemini vurgulayarak, "Sizler kolektif savunmamızın ön saflarındasınız. Bu çatışma, sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ve dünyadaki demokrasilerin özgürlüğü için önemli. Ukrayna'ya kritik güvenlik yardımı ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mülteciye kritik destek sağlıyoruz. Ukrayna'ya kalıcı desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini aktaran Biden, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız." ifadesini kullandı.

Toplantı öncesinde fotoğraf çekimi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Biden'a, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) askıya almasının sorulması üzerine ise "Şu an zamanım yok. Büyük hata." yanıtını verdi.

"Tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız"

Jens Stoltenberg de Biden'ın Kiev'i ziyaretinin, Ukrayna'ya sarsılmaz destek ve Avrupa'nın güvenliği konusunda açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için hazırlanmadığının altını çizen Stoltenberg, "Aksine daha fazla savaşa hazırlanıyor. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeli ve artırmalıyız. Ukrayna'ya galip gelmeleri için ihtiyaç duyduklarını vermeliyiz." diye konuştu.

Stoltenberg, "Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama bittiğinde tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık
Sivas'ta meslek liselilerin ürettiği temizlik malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Konya'daki depremzedeleri ziyaret etti
İsveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Forssell: Türkiye'ye kayda değer miktarda kaynağın aktarılmasını bekliyoruz
TOKİ Başkanı Ömer Bulut: TOKİ'nin güçlü ve sağlam yapı kriterleri uygulanacak

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden: Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız

ABD Başkanı Biden: Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız

Polonya'da bulunan yaklaşık 10 milyon Ukraynalı için dönüş takvimi belirsiz

Trump: Başkanlığa aday olan herkes zihinsel yeterlilik testinden geçmeli

ABD Başkanı Biden: Kiev gururlu ve dimdik duruyor

ABD Başkanı Biden: Kiev gururlu ve dimdik duruyor
ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyareti

ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyareti
Polonya'nın doğu sınırından Belaruslu yük taşıyıcıları geçemeyecek

Polonya'nın doğu sınırından Belaruslu yük taşıyıcıları geçemeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet