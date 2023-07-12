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Dünya

ABD Başkanı Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı

ABD Başkanı Joe Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
ABD Başkanı Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı

New York

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." ifadelerini kullandı.

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