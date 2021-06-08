Euro
10.51
Dolar
8.61
BIST 100
1,447.08
Altın
1,899.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Yasa dışı yollarla gelecek Guatemalalı göçmenler geri gönderilecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkeye yasa dışı yollarla gelecek Guatemalalı göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı.

Sinan Doğan   | 08.06.2021
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Yasa dışı yollarla gelecek Guatemalalı göçmenler geri gönderilecek

Bolivar

İlk yurt dışı ziyaretini Guatemala'ya gerçekleştiren Harris, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei tarafından Ulusal Kültür Sarayı'nda kabul edildi.

Harris ile Giammattei, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Harrris'in ziyaretinin önemine değinen Giammattei, "Burada olmanız bizim için çok önemli. Uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele gibi ortak hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Giammatei, göçmen krizine dikkat çekti

Giammattei, son zamanlarda artan göçmen krizinin büyük sorun teşkil ettiğinin altını çizerek, "Birlikte çalışmamızı gerektiren çok şey var. İnsanların burada yaşama fırsatları bulmaları ve onları başka yerde aramamaları gerekiyor." dedi.

Harris'in ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getiren Giammattei, "Burada olduğunuz için teşekkür ederiz." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Harris ise Guatemala ile yasa dışı göç, şiddet ve yolsuzluk konularını ele almak için bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu, ABD Başkan Yardımcısı olarak ilk yurt dışı seyahatim. Dünya birbirine bağlı, sorunları çözmek için birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenlerin durumunu hatırlatan Harris, birçok insanının, doğduğu topraklarda evini kolaylıkla terk etmek istemeyeceğini vurgulayarak, "Bunun çeşitli nedenleri var, Guatemala'nın inanılmaz kaynaklara sahip bir ülke olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

ABD göçmenleri geri çevirecek

Harris, ABD'ye yasadışı yollarla gelecek Guatemalalı göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceği konusunda uyarıda bulundu.

Harris'e Guatemala ziyareti sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'in Latin Amerika özel danışmanı Juan Gonzalez ve Orta Amerika'nın Kuzey Üçgeni özel elçisi Ricardo Zuniga de eşlik etti.

Harris'in, Guatemala ziyaretinin ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 oldu
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Yasa dışı yollarla gelecek Guatemalalı göçmenler geri gönderilecek

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Yasa dışı yollarla gelecek Guatemalalı göçmenler geri gönderilecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Teğmen Baki Koçak'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, milli atlet Meryem Bekmez'i evinde ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, milli atlet Meryem Bekmez'i evinde ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyecek

Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyecek