ABD, "antisemitik" içerik tespiti için göçmenlerin sosyal medya hesaplarını inceleyecek
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ülkedeki göçmenlerin sosyal medya hesaplarının antisemitik içerik bulunup bulunmadığını tespit etmek için bugünden itibaren incelemeye başlayacağını duyurdu.
New York
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ülkedeki göçmenlerin sosyal medya hesaplarının antisemitik içerik bulunup bulunmadığını tespit etmek için bugünden itibaren incelemeye başlayacağını, bulunması halinde göçmenlik başvurularının reddi için gerekçe olarak değerlendirileceğini bildirdi.
USCIS, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Uygulamanın, yasal daimi ikamet statüsü (green card) başvurusunda bulunan yabancılar, yabancı öğrenciler ve antisemitik faaliyetlerle bağlantılı eğitim kurumlarıyla ilişkili kişileri doğrudan etkileyeceği ifade edilen açıklamada, "Antisemitik terörizmi, şiddet içeren antisemitik ideolojileri ve Hamas, Filistin İslami Cihad Hareketi, Hizbullah, Ensarullah (Husiler) gibi antisemitik terör örgütlerini destekleyen yabancılar da bu kapsamda değerlendirilecek." bilgisi verildi.
Yeni yönergeye göre, USCIS, sosyal medyada bir yabancının ABD'ye göre antisemitik terörizmi, antisemitik terör örgütlerini ya da benzeri faaliyetleri onayladığını, savunduğunu veya desteklediğini gösteren içerikleri, göçmenlik başvurularında yapılan takdir yetkisi analizlerinde olumsuz bir unsur olarak değerlendirebilecek.
ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı Kamu İşlerinden Sorumlu Yardımcı Sekreteri Tricia McLaughlin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın geri kalanındaki terör sempatizanları için ABD'de yer yok. Bu kişileri ülkeye kabul etmek ya da ülkede kalmalarına izin vermek gibi bir yükümlülüğümüz yok" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, "antisemitizmle mücadele" temalı bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.
Kararnamede, ABD yasalarında yer alan ve yabancı uyrukluların güvenlik gerekçesiyle ABD'ye girişlerinin engellenebileceğini belirten bir bölüme de atıfta bulunulmuştu.
Söz konusu kararname aynı zamanda ABD'de, Filistin'i destekleyen ve bu kapsamda çeşitli gösterilere katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.