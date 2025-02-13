Dolar
36.12
Euro
37.77
Altın
2,915.36
ETH/USDT
2,681.60
BTC/USDT
96,292.00
BIST 100
9,906.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, göçmenlerin ehliyet almasını sağlayan yasa nedeniyle New York eyaletine dava açtı

ABD'de Adalet Bakanlığı, New York eyaletindeki kişilerin vatandaşlık ya da yasal statülerine bakılmaksızın ehliyet alabilmelerini sağlayan "Yeşil Işık Yasası" nedeniyle eyalete dava açtı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
ABD Adalet Bakanlığı, göçmenlerin ehliyet almasını sağlayan yasa nedeniyle New York eyaletine dava açtı

Washington

ABD'de Senato tarafından geçen hafta onay alan Adalet Bakanı Pam Bondi, düzenlediği ilk basın toplantısında New York'un "göçmen" politikasını ele aldı.

Bondi, eyalette vatandaşlık ya da yasal statülerine bakılmaksızın kişilerin ehliyet alabilmelerini sağlayan yasaya karşı, New York eyaletine, New York Valisi Kathy Hochul ve New York Başsavcısı Letitia James'e yönelik dava açıldığını bildirdi.

Söz konusu isimleri "yasa dışı göçmenleri ABD vatandaşlarından önde tutmakla" suçlayan Bondi, yasanın geçersiz kılınması gerektiğini savundu.

"Yeşil Işık Yasası"

ABD'de yasal statüsü olmayan kişilere ehliyet verilmesini öngören "Yeşil Işık Yasası", göçmenler başta olmak üzere ehliyeti olmayan kişilerin araç kullanmasının önüne geçilmesini ve yollarda güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.

Söz konusu yasa ayrıca, araç ve adres bilgilerinin federal göçmenlik yetkilileriyle paylaşılmasını sınırlama amacı güdüyor.

Bu kapsamda, federal bir göçmenlik kurumu ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bilgilerini talep ettiğinde, Motorlu Araçlar Dairesinin (DMV) bu kişileri bilgilendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Emine Erdoğan: Her alanda ekolojik dengeyi yeniden tesis edecek politikalar üretmeliyiz
Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
Başkent'te toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı
Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 56 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti

Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti

Avrupalı devletlerden "Ukrayna'da kalıcı barış Kiev ve Avrupasız sağlanamaz" mesajı

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten "Ukrayna'ya ihanet etmiyoruz" açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı, göçmenlerin ehliyet almasını sağlayan yasa nedeniyle New York eyaletine dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, göçmenlerin ehliyet almasını sağlayan yasa nedeniyle New York eyaletine dava açtı
Gazze'deki Filistinliler, Trump'ın Gazze planına "ne pahasına olursa olsun" karşı çıkıyor

Gazze'deki Filistinliler, Trump'ın Gazze planına "ne pahasına olursa olsun" karşı çıkıyor
ABD'de kuş gribi salgınıyla ortaya çıkan kriz yumurta fiyatlarını artırdı

ABD'de kuş gribi salgınıyla ortaya çıkan kriz yumurta fiyatlarını artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet