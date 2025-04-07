AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Karadağ'ın AB'ye üyelik sürecinde iyi gelişmeler gösterdiğini belirtti
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Karadağ'ın AB'ye katılım konusunda çok iyi gelişmeler gösterdiğini, kendilerinin de sürece destek verdiklerini söyledi.
Podgoritsa
Kallas, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki temasları kapsamında Başbakan Milojko Spajic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Karadağ'ın AB'ye üyelik sürecine katkı verdiğini belirten Kallas, şöyle devam etti:
"Reformlara olan bağlılığınızı da memnuniyetle karşılıyorum, biliyoruz ki katılım süreci zorlu reformlardan geçmeyi gerektiriyor ve bu yolculuğun hem etkileyici hem de ilham verici olduğunu düşünüyorum. Batı Balkanlar'daki diğer ülkelere olan bağlılığınızı da memnuniyetle karşılıyorum. Önemli reformların yapılması kesinlikle gereklidir ve bu nedenle, parlamentonun yeniden çalışmaya başlamasına olanak tanıyan, muhalefetle yapılan son anlaşmayı da memnuniyetle karşılıyorum."
Kallas, odak noktalarını AB üyeliği için gerekli reformlar üzerinde tutmaları gerektiğini, Balkanlar'ın batısındaki ülkelerin AB'ye katılımını sağlamak için büyüme planları yaptıklarını aktardı.
AB'nin üye ülkelerin seviyelerini arttırmak gibi bir yönü olduğunu kaydeden Kallas, "Bu ay içinde Karadağ'a 26 milyon avronun üzerinde bir ön ödemenin yapılacak olmasından da memnuniyet duyuyorum. Bugün ayrıca güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini de konuştuk. AB Karadağ'a 6 milyon avro değerinde askeri ekipman sağlayacak." ifadesini kullandı.
"AB üyeliği Karadağ'ın ilk dış politika önceliği"
Karadağ Başbakanı Spajic de Karadağ'ın AB üyelik sürecinde hızla ilerlediğini belirterek, "Geçen yıl AB üyelik sürecinde en başarılı dönemimizi geçirdik diyebilirim. Bu da bu ve gelecek yılın faaliyetlerinde önemli temelleri atmamıza neden oldu." dedi.
Spajic, yıl sonuna kadar bazı fasılları kapatmayı planladıklarını ifade ederek, "AB üyeliği bizim ilk dış politika önceliğimiz ve bu yolda ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
AB'ye Karadağ'a savunma alanında sağladığı destek için teşekkür eden Spajic, bu desteğin ülkesinin savunma ve güvenlik kapasitesi için önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Spajic, "AB'nin savunma politikasına yüzde yüz bağlıyız. Kallas'a Balkanlar rotasında ilk bizi ziyaret ettiği için teşekkür ederiz." diye konuştu.
Kallas, Karadağ'daki temasları kapsamında Cetinje kentinde Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya gelecek.
Kallas, daha sonra Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krivokapic ile Knjaz Danilo Askeri Havalimanı'nda askeri donanım kapsamında yapılacak tanıtıma katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.