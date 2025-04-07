Dolar
38.01
Euro
41.63
Altın
3,030.36
ETH/USDT
1,494.80
BTC/USDT
76,936.00
BIST 100
9,197.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Karadağ'ın AB'ye üyelik sürecinde iyi gelişmeler gösterdiğini belirtti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Karadağ'ın AB'ye katılım konusunda çok iyi gelişmeler gösterdiğini, kendilerinin de sürece destek verdiklerini söyledi.

Lejla Biogradlija, İsmail Özdemir  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Karadağ'ın AB'ye üyelik sürecinde iyi gelişmeler gösterdiğini belirtti Fotoğraf: Rusmin Radic/AA

Podgoritsa

Kallas, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki temasları kapsamında Başbakan Milojko Spajic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'ın AB'ye üyelik sürecine katkı verdiğini belirten Kallas, şöyle devam etti:

"Reformlara olan bağlılığınızı da memnuniyetle karşılıyorum, biliyoruz ki katılım süreci zorlu reformlardan geçmeyi gerektiriyor ve bu yolculuğun hem etkileyici hem de ilham verici olduğunu düşünüyorum. Batı Balkanlar'daki diğer ülkelere olan bağlılığınızı da memnuniyetle karşılıyorum. Önemli reformların yapılması kesinlikle gereklidir ve bu nedenle, parlamentonun yeniden çalışmaya başlamasına olanak tanıyan, muhalefetle yapılan son anlaşmayı da memnuniyetle karşılıyorum."

Kallas, odak noktalarını AB üyeliği için gerekli reformlar üzerinde tutmaları gerektiğini, Balkanlar'ın batısındaki ülkelerin AB'ye katılımını sağlamak için büyüme planları yaptıklarını aktardı.

AB'nin üye ülkelerin seviyelerini arttırmak gibi bir yönü olduğunu kaydeden Kallas, "Bu ay içinde Karadağ'a 26 milyon avronun üzerinde bir ön ödemenin yapılacak olmasından da memnuniyet duyuyorum. Bugün ayrıca güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini de konuştuk. AB Karadağ'a 6 milyon avro değerinde askeri ekipman sağlayacak." ifadesini kullandı.

"AB üyeliği Karadağ'ın ilk dış politika önceliği"

Karadağ Başbakanı Spajic de Karadağ'ın AB üyelik sürecinde hızla ilerlediğini belirterek, "Geçen yıl AB üyelik sürecinde en başarılı dönemimizi geçirdik diyebilirim. Bu da bu ve gelecek yılın faaliyetlerinde önemli temelleri atmamıza neden oldu." dedi.

Spajic, yıl sonuna kadar bazı fasılları kapatmayı planladıklarını ifade ederek, "AB üyeliği bizim ilk dış politika önceliğimiz ve bu yolda ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'ye Karadağ'a savunma alanında sağladığı destek için teşekkür eden Spajic, bu desteğin ülkesinin savunma ve güvenlik kapasitesi için önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Spajic, "AB'nin savunma politikasına yüzde yüz bağlıyız. Kallas'a Balkanlar rotasında ilk bizi ziyaret ettiği için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kallas, Karadağ'daki temasları kapsamında Cetinje kentinde Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya gelecek.

Kallas, daha sonra Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krivokapic ile Knjaz Danilo Askeri Havalimanı'nda askeri donanım kapsamında yapılacak tanıtıma katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de işten çıkarılan belediye işçilerinden CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Ramazan ayı ve bayram boyunca 384 bin 81 haneye ziyaret
Türkiye ile Özbekistan işbirliğinde Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi faaliyete geçti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Adalet Bakanı Tunç: Hukuka saygı göstermesini özellikle tavsiye ederiz

Benzer haberler

İtalya, ABD ile olası gümrük tarifeleri müzakerelerinde AB'yi destekliyor

İtalya, ABD ile olası gümrük tarifeleri müzakerelerinde AB'yi destekliyor

AB ülkeleri, ABD tariflerine misillemeyi tartışıyor

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Karadağ'ın AB'ye üyelik sürecinde iyi gelişmeler gösterdiğini belirtti

İtalya'da on binlerce kişi AB'nin yeniden silahlanma planını protesto etti

İtalya'da on binlerce kişi AB'nin yeniden silahlanma planını protesto etti
Elon Musk, ABD ve Avrupa arasında gelecekte gümrük tarifelerinin sıfır olmasını umuyor

Elon Musk, ABD ve Avrupa arasında gelecekte gümrük tarifelerinin sıfır olmasını umuyor
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Karadağ'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Karadağ'da ziyarete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet