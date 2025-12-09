Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

AB Yüksek Temsilcisi, Gazze konusundaki eleştirilerin üyeler arasındaki bölünmüşlükten kaynaklandığını söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze konusunda Birliğin "çifte standart" uyguladığına yönelik eleştirilerin üye ülkeler arasındaki bölünmüşlüklerden kaynaklandığını belirtti.

Şerife Çetin  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
AB Yüksek Temsilcisi, Gazze konusundaki eleştirilerin üyeler arasındaki bölünmüşlükten kaynaklandığını söyledi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Kallas, "26. AB-Sivil Toplum Kuruluşu İnsan Hakları Forumu"nda konuştu.

AB'nin insan haklarına verdiği önemin altını çizen Kallas, "barış projesi" olarak başlayan AB'nin, 4 yıldır kapısında ortaya çıkan varoluşsal savaşla mücadele ettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "saldırgan savaşının" AB'yi tarihi bir çaba göstermek zorunda bıraktığını ifade eden Kallas, "Ancak bu bizim insan hakları ve demokrasiyi muhafaza etme çalışmalarımızı engellemedi." diye konuştu.

Kallas, aksine bu yönde çabalarını artırdıklarını belirterek, savaş suçlarına ilişkin hesap verebilirliği sağlamak ve Ukrayna halkına insan haklarındaki korkunç ihlallerle mücadelede yardımcı olmak için yürütülen çalışmaların, bunun bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın AB'ye katılma çabalarına da işaret eden Kallas, bunun da önemli reformların gerçekleştirilmesine imkan tanıdığını söyledi.

Kallas, "Ancak Gazze'ye ilişkin çifte standart suçlamalarını da göz ardı etmiyoruz. Şunu vurgulamak isterim ki esasen yaklaşımımız farklı değil. Tek fark, izlediğimiz politika konusunda üye devletler arasındaki bölünmüşlüktür. Bu da elde edebileceğimiz sonuçları sınırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Gazze'de ateşkese tutarlı destek verdiğini ve kendisinin bölgeye insani yardım ulaştırmak için girişimlerde bulunduğunu aktaran Kallas, uluslararası hukuk, insan hakları ve iki devletli çözüm temelinde sürdürülebilir barış için de aynı çabanın sarf edildiğini savundu.

Kallas, "AB'nin insan haklarını korumaya yönelik faaliyetleri dünya çapındadır." dedi.

