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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den "İsrailli yerleşimcilere" destek veren yetkililere yaptırım sinyali

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin Cit köyüne düzenlediği saldırılara imkan veren isimlere yaptırım uygulanması teklifinde bulunacağını bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den "İsrailli yerleşimcilere" destek veren yetkililere yaptırım sinyali

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği, bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırılara tepki gösterdi.

"Cit'te Filistinli sivilleri terörize etmeyi amaçlayan yerleşimci saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullanan Borrell, bu eylemlerin "neredeyse hiçbir cezai yaptırımla karşılaşmadan" Batı Şeria'daki şiddeti körüklediğini ve barış şansını tehlikeye attığını vurguladı.

Borrell, "İsrail hükümeti, bu kabul edilemez eylemleri derhal durdurmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi, "yerleşimcilere" destek veren hükümet yetkililerinin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik yaptırım teklifinde bulunacağını kaydetti.

AB, 19 Nisan'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım kararı almıştı.

Halihazırda listede 9 kişi ve 5 kuruluş yer alıyor. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılmasının engellenmesi ve seyahat yasağını içeriyor.

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