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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rus muhalif Navalnıy’ın hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Lavrov ile görüşmemizde, Navalnıy'ın serbest bırakılması ve zehirlenmesiyle ilgili kapsamlı soruşturmanın başlatılması çağrısında tekrar bulundum." dedi.

Dmitri Chirciu   | 05.02.2021
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

Moskova

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi.

​​​​​​​Borrell ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'da Rus muhalif Navalnıy’ın hapis cezasına çarptırılmasından endişe duyduklarını dile getiren Borrell, "Lavrov ile görüşmemizde, Navalnıy'ın serbest bırakılması ve zehirlenmesiyle ilgili kapsamlı soruşturmanın başlatılması çağrısında tekrar bulundum." dedi.

"İlişkilerimiz, ciddi anlaşmazlıklar ve karşılıklı güven eksikliğiyle değerlendirilebilir"

AB ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Borrell, Rusya ile birçok konuda farklı görüşlere sahip olduklarına dikkati çekti.

Borrell, "Son yıllarda ilişkilerimiz, ciddi anlaşmazlıklar ve karşılıklı güven eksikliğiyle değerlendirilebilir. Birbirimizi ortak değil, daha fazla rekabetçi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB’nin ticaret alanında Rusya’nın en büyük ortağı olduğuna işaret etti.

"Batı medyası, Rusya’daki gösterilerde sadece polisin tepkisini gösteriyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Batı medyasının, Navalnıy’ın serbest bırakılması için ülke genelinde düzenlenen izinsiz protesto gösterilerini "çifte standart" ile yansıttığını belirtti.

Lavrov, "Batı medyası, Rusya’daki protesto gösterilerinde polisin neye tepki verdiğini değil, sadece tepkisini gösteriyor. Batı ülkelerindeki olaylarda ise göstericilerin yasaları ihlal ettiği gösteriliyor." yorumunda bulundu.

Rusya ile AB arasındaki ilişkilere de değinen Lavrov, "İkili ilişkiler, AB’nin tek taraflı olarak uyguladığı yasa dışı kısıtlamalar nedeniyle zor zamanlardan geçiyor. İlişkilerin daha da kötüleşmesi, olumsuz ve öngörülmeyen sonuçlara yol açabilir." diye konuştu.

"İran nükleer anlaşması sorunu, kritik durumda"

Lavrov, İran nükleer anlaşması sorununa da değinerek, bu konuda "kritik" duruma gelindiğini vurguladı.

"Amerikan yönetiminin, uluslararası alanda büyük öneme sahip İran nükleer anlaşmasına geri dönüş yapılması konusunda karar alacağını umuyoruz." diyen Lavrov, bu anlaşmasıyla ilgili sorunun çözümü konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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