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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lübnan yeni bir 'Gazze' oluyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüştüğü uyarısında bulunarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lübnan yeni bir 'Gazze' oluyor

Brüksel

Borrell, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda Lübnan'daki durumla ilgili konuştu.

Ekim 2023'ten bu yana 60 bin Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığına değinen Borrell, "Şimdi, evleri sistematik olarak yıkılmışken çatışmalardan kaçmak zorunda kalan 200 bin Lübnanlı ise yollarda. Geri dönecekleri bir yerleri olmayacak." dedi.

Borrell, gerilimin tırmanmasının hiçbir şeyi çözmeyeceğini vurgulayarak "Güney Lübnan'da olup bitenler Gazze'de olup bitenlerden ayrılamaz. Ancak aynı zamanda, Güney Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız. (Lübnan) Yeni bir Gazze oluyor." diye konuştu.

İsrail-Lübnan ihtilafını çözmek için yasal bir temelin de bulunduğuna dikkati çeken Borrell, BM Güvenlik Konseyi'nin neredeyse 20 yıl önce kabul edilen 1701 sayılı kararına atıfta bulundu.

Borrell, Güvenlik Konseyi'nİ şu sözlerle eleştirdi:

"Beni mazur görün ve şunu söylememe izin verin. Bazen, krizleri, suçlamaları ve şikayetleri kaydeden ama bunları çözmeyen Güvenlik Konseyi'yle ilgili, 'güvenlik' değil de 'güvensizlik'ten söz etmenin daha iyi olup olmadığını merak ediyorum. Bir şey üzerinde anlaştıklarında, bunu uygulayamayan Konsey. Ne büyük bir trajedi"

Ateşkes çağrısı

Borrell, şimdi herkesin Mavi Hat boyunca ateşkes için bir şeyler yapması gerektiğini ifade ederek "Böylece yaşam içgüdüsü ölüm içgüdüsünden önce gelebilir. Böylece bugün bu kadar çok dehşet karşısında sahip olduğumuz korkunç kadercilik aşılabilir." değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi, "Lütfen, Mavi Hat boyunca düşmanlıkların askıya alınması ve bu ünlü 1701 sayılı kararın uygulanması için oybirliğiyle çağrıda bulunmaya çalışalım." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da dün, AB'nin Lübnan'daki durumu yakından izlediğini, Yüksek Temsilcisi Borrell'in New York'taki temaslarında bu konuya özel önem verdiğini kaydetti.

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