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Dünya

AB yetkilisi, Tahran’daki vatandaşlarının tahliyesi sürecinde Türkiye’den destek aldıklarını bildirdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Kriz Müdahale Merkezi Direktörü Christian Berger, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma nedeniyle Tahran’daki vatandaşlarının tahliyesi sürecinde Türkiye’den destek aldıklarını söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
AB yetkilisi, Tahran’daki vatandaşlarının tahliyesi sürecinde Türkiye’den destek aldıklarını bildirdi

Brüksel

Berger, EEAS binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Halihazırda İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreçle ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Berger, tahliyelerin üye ülkelerle koordine edildiğini ifade etti.

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Berger, krizin başlangıcından bu yana İsrail'deki vatandaşlar için Amman ve Şarm El Şeyh üzerinden yaklaşık 25 uçuş düzenlediklerini dile getirerek Ürdün sınırı açık olduğu için vatandaşların kendi araçlarıyla da bölgeden ayrılabildiğini kaydetti.

Son olarak dün Almanya'nın Amman üzerinden bir charter uçuşu düzenlediğini ifade eden Berger, "İran'da dezavantajlıyız çünkü Tahran'da bir delegasyonumuz yok." dedi.

İran'dan tahliyeler için AB dönem başkanı Polonya ile çalışarak çabaları koordine ettiklerini belirten Berger, "Sanırım son üç günde, Türkiye'ye, Azerbaycan'a, Ermenistan'a ve Türkmenistan'a giden bir dizi konvoyumuz oldu yani hepsi kara sınırından karadan geçiyor. İnsanların kolayca geçebilmelerini ve ardından ülkenin doğu kesiminden uluslararası havaalanına bağlantı uçuşları yapabilmelerini sağlamak için Türk yetkililerinden büyük destek aldık." diye konuştu.

Dün AB'den meslektaşlarıyla yaptığı koordinasyon toplantılarında da aynı şeyi duyduğunu vurgulayan Berger, "Bu iyi işliyor ve oldukça fazla sayıda insan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Berger, tahliye edilen kişi sayısına dair bilgisi olmadığını kaydetti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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