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Dünya

AB ve tüketici kurumlarından hava yolu şirketlerine "yeşil iddia" uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve bazı üye ülkelerdeki tüketici koruma kurumları, yanıltıcı çevreci iddialar ve uygulamalar nedeniyle 20 hava yolu şirketine uyarıda bulundu.

Ata Ufuk Şeker  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
AB ve tüketici kurumlarından hava yolu şirketlerine "yeşil iddia" uyarısı

Brüksel

AB Komisyonu, Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliğinin (BEUC) bildiriminin ardından Belçika, Hollanda, Norveç ve İspanya tüketici koruma dernekleri ile birlikte 20 hava yolu firmasına mektup gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, "20 hava yolu şirketine, çeşitli olası yanıltıcı yeşil iddia türlerini tanımlayan ve uygulamalarını 30 gün içinde AB tüketici kanununa uygun hale getirmeye davet eden mektuplar gönderildi." ifadesi kullanıldı.

Hava yollarının, bir uçuşun neden olduğu karbon emisyonlarının iklim projeleriyle veya tüketicilerin ek ücretler ödeyerek katkıda bulunabilecekleri sürdürülebilir yakıtların kullanımı yoluyla telafi edilebileceği yönündeki iddialarının ne ölçüde kanıtlanabileceğini açıkça belirtmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen uygulamaların haksız ticari uygulama kuralları kapsamında yasaklanan yanıltıcı eylemler ve ihmaller olarak değerlendirilebileceğinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hava yollarının yakıtların çevresel etkilerini açıkça gerekçelendirmeden "sürdürülebilir havacılık yakıtları", "yeşil", "sürdürülebilir" veya "sorumlu" gibi terimleri kullandığı, tüketicilere bilimsel kanıt olmadan belirli bir uçuşun karbon emisyonları için bir hesap makinesi sundukları, karşılaştırmanın dayandığı unsurlar hakkında yeterli ve doğru bilgi vermeden tüketicilere emisyonlarına ilişkin karşılaştırmalar verdiği belirtildi.

Hava yolu şirketlerinin, tüketici hukuku kapsamında çevresel pazarlama iddialarından kaynaklanan endişeleri giderecek önlemleri 30 gün içinde sunması gerektiği ifade edilen açıklamada, alınacak yanıtların ardından AB, tüketici kurumları ve şirketlerin toplantı düzenleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili hava yollarının endişeleri giderecek adımları atmamaları durumunda, tüketici kurumlarının yaptırımlar uygulayabileceği ifade edildi.

Söz konusu 20 hava yolu firmasının adı ise paylaşılmadı.

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