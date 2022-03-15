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Dünya

AB, Ukraynalı sığınmacıların grivnalarını dönüştürecek sistem hazırlığında

Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı sığınmacıların yanlarında getirdikleri grivnaları avroya çevirmelerini sağlayacak bir mekanizma kurulması için çalışma yapıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 15.03.2022
AB, Ukraynalı sığınmacıların grivnalarını dönüştürecek sistem hazırlığında

Brüksel

AB üyesi ülkelerin maliye bakanları Brüksel'de Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında bir araya geldi.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda bütün seçenekler masada duruyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın emtia fiyatlarını yükselttiğini anımsatan Le Maire, "Savaş, özellikle gaz, petrol ve bazı gıda ürünlerinde şiddetli bir artışa yol açıyor." diye konuştu.

Le Maire, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarına karşı ortak bir ekonomi stratejisi belirlemek gerektiğini ifade etti.

AB Komisyonu'nun Ukrayna parası grivnanın Avrupa bankalarında konvertibilitesi üzerinde çalıştığını anlatan Le Maire, maliye bakanlarının bu çalışmayı desteklediklerini vurguladı.

Ukraynalı sığınmacıların çoğunlukla çocuklarıyla gelen kadınlar olduğunu ve yanlarında grivna getirdiklerini belirten Le Maire, "Ukraynalılar, yanlarında getirdikleri grivnaları avroya çeviremiyor. Bu sorunu hızla çözüme kavuşturmak için AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkanı Valdis Dombrovskis de, Ukraynalı mültecilerin paralarının avroya dönüştürülebilmesiyle ilgili, "Bu konuda hızla ilerleme sağlayacağımızı umuyorum." dedi.

Söz konusu grivnaların dönüşümü konusunu detaylı biçimde değerlendirdiklerini belirten Dombrovskis, "Bir çözüm bulacağız." derken Dombrovskis, AB'nin Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketini kabul ettiğini anımsattı ve Rus ekonomisinin bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

AB yaptırımları ve Rusya'nın misillemelerinin AB ekonomisine maliyeti olduğuna işaret eden Dombrovskis, enerji ve gıda fiyatlarının yükseldiğini hatırlattı. Dombrovskis, bu aşamada savaşın ekonomik etkisini doğru biçimde ölçmenin mümkün olmadığını ancak büyümenin ciddi biçimde etkileneceğinin altını çizdi.

AB üyesi ülkelerle devamlı temas halinde olduklarını anımsatan Dombrovskis "Şimdiye kadar dört yaptırım paketi çıkardık. Daha fazlası üzerinde çalışmaya hazırız." yorumunu yaptı.

Ukraynalı mülteciler yanlarında getirdikleri yerel paralarını bozdurmakta sıkıntı yaşıyor ve zarar ihtimali nedeniyle grivnaları kimse almak istemiyor.

Bazı aracılar sığınmacıların paralarını çok düşük kurlardan dönüştürürken bu durum mağduriyete neden oluyor.

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