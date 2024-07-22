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Dünya

AB, UAD'ın Filistin'e ilişkin danışma görüşünün ardından İsrail'e karşı yeni adımlar atabilir

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Birliğin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu belirten UAD'nin danışma görüşünü desteklediğini belirterek, bakanların söylemin dışında neler yapılabileceğini tartışacağını bildirdi.

Melike Pala  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
AB, UAD'ın Filistin'e ilişkin danışma görüşünün ardından İsrail'e karşı yeni adımlar atabilir

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

"Uluslararası Adalet Divanının (UAD), AB'nin her zaman desteklediği, Filistin topraklarının ve Batı Şeria'nın işgalinin tamamen yasa dışı olduğu ve sona erdirilmesi gerektiği yönündeki pozisyonunu açıkça ifade eden danışma görüşü önemli bir haberdir." diyen Borrell, bunun danışma görüşü olmasına rağmen Birleşmiş Milletlerin (BM) en yüksel yasal organından geldiğine dikkati çekti.

Borrell, "BM'nin en yüksek yasal organı olan UAD, çok net bir mesaj vermiştir. Bunun yasa dışı olduğunu belirttiler. İsrail'in yerleşim birimlerini geri çekmesi gerekiyor." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, bu karara yönelik tepkisini eleştiren Borrell, şunları söyledi:

"Netanyahu hükümetinden hemen cevap geldi, 'Hayır, burası bizim toprağımız, tarihi nedenler var.' dediler. Tarihi istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz ama biz uluslararası hukuktan bahsediyoruz. Netanyahu, uluslararası hukuka saygı gösterecek. Bir tarafta tarih diğer tarafta uluslararası hukuk yok. Ne yazık ki uluslararası hukuk ile sahadaki gerçeklik arasında hiç bu kadar büyük bir fark olmamıştı."

"AB'nin özel bir sorumluluğu var"

"Şimdiye kadar siyaset çözüm bulamadığı için mahkemelerin, siyasetin boşluğunu doldurur hale geldiği" yorumunu yapan Borrell, "Ama Mahkeme, görüşleri uygulamak için bulunmuyor. Görüşlerin, siyasi iktidarlar tarafından uygulanması gerekiyor ve AB'nin bu konuda özel bir sorumluluğu var." diye konuştu.

Bakanların, bu görüşün sonuçları ve AB'nin atacağı adımlar hakkında tartışacağını aktaran Borrell, "UAD'yi desteklediğimizi ve İsraillilerden yerleşimlere devam etmemelerini istediğimizi söylemenin dışında ne yapabileceğimizi tekrar masaya yatıracağım." dedi.

Borrell, Gazze'de yaşananların "insan eliyle yaratılmış dayanılmaz boyutlara ulaşan insani felaket olduğunu" vurgulayarak, "17 bin yetim var, neredeyse 40 bin kişi öldürüldü. Gazze'yi yeniden inşa etmek için, enkazı kaldırmak için 10 yıla ihtiyaç var ve ne yazık ki ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği ateşkes gerçekleşmiyor, insani destek hala sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

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