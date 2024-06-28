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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Dünya

AB, savunmayı güçlendirmek ve eksiklikleri gidermek için finansman arayışında

Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma sanayisi yatırımlarını artırmak ve eksiklikleri gidermek için finansman arayışına geçti.

Melike Pala  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
AB, savunmayı güçlendirmek ve eksiklikleri gidermek için finansman arayışında

Ankara

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Birlik üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiriye göre liderler, Avrupa'nın stratejik bağımlılıklarını azaltmak ve "savunmaya hazır olma halini" güçlendirmek amacıyla acil, ivedi ve orta vadeli savunma ihtiyaçlarını ele alan stratejinin ana hatlarını belirledi.

Avrupa savunma teknoloji ve sanayisinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan liderler, üye ülkeler, AB Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni bu doğrultudaki çalışmaları ilerletmekle görevlendirdi.

Bu kapsamda, savunma kabiliyeti eksikliklerinin belirlenmesi ve Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi (EDIS) ile Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) girişimlerinin ilerletilmesi kararlaştırıldı.

Liderler, Komisyon ve Yüksek Temsilci'den, savunma sanayisini güçlendirmek ve kritik eksikliklerin giderilmesi için kamu ve özel finansman seçeneklerini sunmalarını istedi. Bu seçenekler, daha sonra Konsey tarafından ele alınacak.

Savunmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Konsey girişimleri, üye ülkelerin güvenlik ve savunma politikaları ile çıkarlarına saygı göstermeyi hedefliyor.

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